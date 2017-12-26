Burdur'da İmam Hatipli Öğrenciler Yarıştı

Burdur il genelinde imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma, Hafızlık, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın finali Bucak Kültür Merkezi'nde yapıldı.



Programda konuşan Bucak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Akcan, öğrencilerin öz güvenlerini artırmak ve Kur'an-ı Kerim'i sevdirmek amacıyla bu yarışmanın düzenlendiğini söyledi.



Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma kategorisinde, erkeklerde Burdur İmam Hatip Ortaokulundan Abdullah Berra Hasan, kızlardan aynı okulda okuyan Sümeyye Sezgin birinci oldu.



Hafızlık kategorisinde, Çavdır İmam Hatip Ortaokulundan Hüseyin Sami Arıcı, birinciliği elde ederken kızlarda Bucak İmam Hatip Ortaokulundan Lütfiye Türk birinci oldu.



Genç Bilaller Ezan Okuma kategorisinde ise Gölhisar İmam Hatip Ortaokulundan Muhammet Karakaş, birinciliği elde etti.



Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.



Programa, Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, Burdur İl Müftü Yardımcısı Halit Taş, İlçe Müftüsü İshak Göksel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Damarcan katıldı.