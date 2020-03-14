Burdur'da ileri sürüş teknikleri eğitimi BURDUR'da AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet görevlilerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

BURDUR'da AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet görevlilerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

İleri sürüş teknikleri eğitmeni Resul Ergün tarafından ilgili kurum personeline önce teorik eğitim verildi. İkinci gün ise fidan pazarı ve kent ormanında asfalt ve engebeli arazide pratik eğitim gerçekleştirildi. Eğitime 4 kurumdan 27 personel katıldı.Afet ve Acil Durumu (AFAD) Burdur İl Müdürlüğü tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Afet ve Acil Durumlarda İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi Projesi hazırlandığını söyleyen AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, "Amacımız herhangi bir afet durumunda kurumların yürütmesi gereken müdahale hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için personellerin olay yerine güvenli olarak intikali, olay yerindeki vatandaşların güvenli bir bölgeye veya ilgili birimlere nakli ve olay mahalline en kısa sürede güvenle ulaşılması konularında kurumsal kapasitelerimizi artırmak, personelin araç kullanımı konusunda kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve mevcut yeni nesil 4x4 kurtarma araçlarının zorlu şartlarda riskli bölgelerde kullanımı konusunda özel bir yeterliliğe ulaşmalarını sağlamak" dedi.

Tokgöz iki gün süren teorik ve pratik eğitime sadece AFAD personelinin değil, UMKE, jandarma ve il emniyet müdürlüğünden de personel katıldığını kaydetti.

Kaynak: DHA