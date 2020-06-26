Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
26.06.2020 00:51 | Son Güncelleme: 26.06.2020 01:10
Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Birsel Kıral idaresindeki 48 Z 0438 plakalı otomobil ile Hüseyin Akan yönetimindeki 07 EBF 97 plakalı otomobil Mehmet Akif Mahallesi Oruç Reis Caddesi kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücü Akan ile yanındaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA