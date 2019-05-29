Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Süleyman Seven (46) idaresindeki 32 EL 535 plakalı otomobil, Kurna rampaları mevkisinde Nuri Yavuz Işıldak (35) yönetimindeki 15 BA 177 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Saim Türkcan (34) ve Veli Kaya (31) yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seven'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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