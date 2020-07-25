Burdur'da iki köydeki karantinaya son verildi
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Burdur'da iki köydeki karantinaya son verildi

Burdur'da düğün sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen iki köydeki hastalar iyileşince karantina kaldırıldı.

Burdur'da iki köydeki karantinaya son verildi
25.07.2020 01:25 | Son Güncelleme: 25.07.2020 01:25

Burdur'da düğün sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen iki köydeki hastalar iyileşince karantina kaldırıldı.

Karamanlı ve Çavdır ilçelerine bağlı Bademli ve Kızıllar köylerindeki düğünlerde damat ve bazı davetlilerde Kovid-19 tespit edildi ve köyler karantinaya alındı. Virüs tespit edilen kişilerin Burdur Devlet Hastanesindeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından köylerdeki karantina uygulamasına son verildi.

Başka vakalara da rastlanmaması üzerine jandarma, köylerin giriş çıkış noktalarındaki kontrolleri kaldırdı.

Öte yandan, iyileşen hastaların evlerinde 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Karamanlı ve Çavdır ilçelerinde 13 Temmuz'da yapılan düğünlerde damat ve bazı misafirlerde koronavirüs tespit edilmiş, bunun üzerine Bademli ve Kızıllar köyünde ilçe Hıfzısıhha Kurulunca, karantina kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

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