Burdur'da iki köy karantinaya alındı (2)

KUZKÖY DE KARANTİNAYA ALINDIBurdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy de koronavirüs vakalarına rastlanması sonucu karantinaya alındı.

KUZKÖY DE KARANTİNAYA ALINDI

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy de koronavirüs vakalarına rastlanması sonucu karantinaya alındı. Çeltikçi Kaymakamlığı web sitesinde yapılan duyuruda, "İlçemize bağlı Kuzköy köyü, Covid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 13.10.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN