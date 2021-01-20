Burdur'da huzurevinde kalan yaşlılar aşılandı
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Burdur'da huzurevinde kalan yaşlılar aşılandı

20.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:51
Burdur'da huzurevinde kalan yaşlılar aşılandı

BURDUR'da koronavirüsle mücadele kapsamında huzurevinde yaşamını sürdüren vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından aşı yapıldı.

BURDUR'da koronavirüsle mücadele kapsamında huzurevinde yaşamını sürdüren vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından aşı yapıldı.

Burdur'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 14 Ocak tarihinde aşılamalarına başlanan sağlık personelinin ardından bugün de Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde kalan 34 yaşlı ile 20 personel, tarafından aşılandı. Görevliler tarafından aşı yapılmadan önce yaşlılara bilgilendirme yapıldı.

Huzurevi Müdürü Abdullah Sartekin, şu ana kadar huzurevinde personel ve kalan yaşlılarda pozitif vakaya rastlanmadığını belirterek, "Huzurevi sakinlerimiz yaklaşık 9 aydır hiçbir şekilde dışarıya çıkmadı. Büyük bir sabır gösterdiler. Şu ana kadar pozitif vakaya rastlanmadı. Her 14 günde personelimize test yapılıyor. İnşallah bu badireyi hep birlikte atlatacağız" dedi.

Aşı yapılan huzurevi sakinleri ise duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, çok uzun süredir dışarı çıkamadıklarını, en azından 1- 2 saat bile olsa dışarı çıkmak istediklerini dile getirdi.


Burdur'da huzurevinde kalan yaşlılar aşılandı
Burdur'da huzurevinde kalan yaşlılar aşılandı
Burdur'da huzurevinde kalan yaşlılar aşılandı
Burdur'da huzurevinde kalan yaşlılar aşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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