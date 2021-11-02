Burdur'da hurda arabası bağlı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Haberler
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Burdur'da hurda arabası bağlı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Burdur'da hurda arabası bağlı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Burdur'da ters yönde ilerlemeye çalışan hurda arabası bağlı motosikletin otomobille çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Burdur'da ters yönde ilerlemeye çalışan hurda arabası bağlı motosikletin otomobille çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

M.T. yönetimindeki 35 TNE 87 plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu halk plajı mevkisinde ters şeritte ilerleyen Hasan Uyar (54) idaresindeki 15 NE 247 plakalı hurda arabası bağlı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü M.T gözaltına alındı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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