Burdur'da Hükümlüler İçin 'Bir Kitap Bir Umut' Kampanyası Başladı

Adalet Bakanlığı'nın Ceza İnfaz Kurumlarındaki Kütüphanelere 'Bir Kitap Bir Umut' ismiyle başlattığı Kitap Bağışı Kampanyası Burdur'da da Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan'ın ilk kitabı bağışlamasıyla başladı.

Adalet Bakanlığı'nın Ceza İnfaz Kurumlarındaki Kütüphanelere 'Bir Kitap Bir Umut' ismiyle başlattığı Kitap Bağışı Kampanyası Burdur'da da Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan'ın ilk kitabı bağışlamasıyla başladı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü töreninde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından dile getirilen Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası Burdur'da da başladı. Burdur Adliyesi bahçesinde 16 Hazirana kadar sürecek kitap bağışı kampanyasına ilk kitabı Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan bağışladı.

Özkan'ın ardından Adliye personeli de kitap bağış masasına gelerek kitap bağışladı. Gürdoğan yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın bir kitap, bir umut kampanyası kapsamında yaptığımız kitpa bağışları inşallah hükümlerimizin, tutuklularımızın topluma yeniden kazandırılması bakımından birer umut teşkil eder. Ben gerek bakanlığımıza gerek Ceza ve Tevkif Evleri teşkilatımıza ve kampanyaya katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kitap Bağış kampanyasına Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Cezaevi Savcısı Mustafa Hilmi Döğen, Burdur Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Erdem Yılmaz, Denetimli serbestlik Müdürü Aliihsan Balaban ile Adliye personeli katıldı. Haber Merkezi

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Kaynak: Habermetre