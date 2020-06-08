Burdur'da hatalı sollama kazası: 3 yaralı
Burdur'un merkeze bağlı Büğdüz köyünde önündeki kamyonu sollamak isteyen kamyonet ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Burdur'un merkeze bağlı Büğdüz köyünde önündeki kamyonu sollamak isteyen kamyonet ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, köyün girişinde Muhammer Bal idaresindeki 06 BTP 371 plakalı kapalı kasa kamyonet, önünde ilerleyen 07 RG 465 plakalı Emin Gülmez yönetimindeki kamyonu geçmek isterken karşı yönden gelen Tahir Babayiğit'in kullandığı 07 AFH 719 plakalı otomobille çarpıştı.
Bu sırada kamyon da yolun kenarındaki toprak yığına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Babayiğit ve yanındaki Hafize Babayiğit ile kamyonetteki Abdurrahman Çelik yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kaynak: AA