Burdur'da Hamamın Odunluğu Yandı

Burdur'da bir hamamın odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.



Pazar Mahallesi'ndeki hamamın odunluğunda henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören hamam sahibi durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, üç itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın sonunda söndürülen yangın, hamamın odunluğunda hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis soruşturma başlattı.