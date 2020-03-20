Burdur'da haksız fiyat artışına denetim Burdur'un Karamanlı ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri eczane hırdavatçı, market ve zirai ilaç bayilerinde fahiş fiyat denetimi yaptı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri eczane hırdavatçı, market ve zirai ilaç bayilerinde fahiş fiyat denetimi yaptı.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske ve kolonya başta olmak üzere birçok üründe fiyat artışı yapılmasıyla ilgili denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde, stoktaki malzemelerin fiyatlarıyla yeni alınan malzemelerin alış fiyatlarının faturaları kontrol edildiğini belirten Selimoğlu, "Vatandaşlarımızın virüs nedeniyle maske, kolonya, dezenfektan, temizlik ve gıda ürünlerindeki her türlü fahiş fiyat artışını belediyemiz zabıta birimine bildirmelerini rica ediyorum." dedi.

Selimoğlu, fırsatçılık yapanların tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin hem belediye hem de ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarca yapılacağını kaydederek, denetimlerin sıklaştırılacağını aktardı.

Kaynak: AA