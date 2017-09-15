Burdur'da "Göl Festivali" Başladı

Burdur Belediyesi tarafından, kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü'ne dikkati çekmek amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Göl Festivali başladı.



Burdur Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında Köprübaşı Kavşağında Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi, 300 metrelik Atatürk ve Türk bayrağı yürüyüş boyunca omuzlarda taşındı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Göl Festivali kapsamında farkı etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.



Kuruyan Burdur Gölü'nün çığlığına ses olacak birtakım çalışmalar yapacaklarını ifade eden Ercengiz, "1971 yılından sonra Burdur Gölü'nde sürekli analitik anlamda yapılan ölçümler neticesinde hacminin yüzde 40'ını kaybetmiş, düşey eksende de 18 metre azalmış Burdur Gölü'nün kurumasının önüne geçilmesi için festival düzenledik. Burdur Gölü ile Burdur halkını buluşturmak, yeniden barıştırmak istedik." dedi.



Ercengiz, "Göl yoksa Burdur yok" sloganıyla çalışma yaptıklarını ifade ederek, Burdur Gölü'nün tabanında birikmiş kükürt ve iz miktardaki arsenik tozunun görülebileceğini dile getirdi.



Kurumaya karşı önlem alınmadığı taktirde ileri ki süreçte olumsuz sonuçların doğacağını dile getiren Ercengiz, şunları kaydetti:



"Ekolojik döngünün dengesi olan Burdur Gölü, maalesef belki de hiç istemediğimiz şekilde birçok dolaşım hastalıklarının, solunum hastalıklarının ve kanserin temel nedeni olacaktır. Burdur Gölü kurursa artan tuzluluk ve neticesinde o göldeki oksijen azalmasına bağlı, geçmiş dönemlerde gördüğümüz alg patlamaları daha sık neticelerle karşımıza çıkacak. Burdur Gölü çevresindeki birçok endemik bitki türünün kaybolduğunu göreceğiz. Burdur Gölü'nün yıllık 300 milyon metreküp suya ihtiyacı var. Bu sessiz çığlık kulaklarımızı sağır etmeden, son yaşayan canlı Burdur Gölünü terk etmeden, göçmen su kuşlarının Burdur Gölü üzerinden pas geçmesinin önüne geçilmesi için öngörülen ne varsa bir an evvel hayata geçirilmelidir."



Öte yandan, festival kapsamında su altı dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nde bugün bir dalış gerçekleştirecek.