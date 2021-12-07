BURDUR'DA GÖKKUŞAĞI GÜZELLİĞİ
Burdur'da sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.
BURDUR (DHA) - Burdur'da sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.
Burdur'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış öğleden sonra etkisini yitirdi. Yağışın ardından bulutların dağılmasıyla gökkuşağı belirdi. Burdur'un her bölgesinden görülen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Gökkuşağı manzarasını vatandaşlar da telefonlarıyla görüntüledi.