Burdur'da "Geçmişten Geleceğe" Sergisi Açıldı

Karamanlı Devrim İlkokulunda açılan "Geçmişten Geleceğe" sergisinde, milli kültürü anlatan eşya ve kıyafetler sergileniyor.



Sınıf öğretmeni Eylem Gökkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin sosyal bilgiler dersi kültür ve miras ünitesi doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti.



Gökkoç, milli kültürü yansıtan eşya ve kıyafetleri, hem öğrencilere hem de vatandaşlara anlattıklarını ifade ederek, "Konunun soyut kalmasını istemediğim için çocuklara 'Geçmişten Geleceğe' adlı bir sergi açmayı planladığımı söyledim. Çocuklar çok heyecanlandılar. Velilerimizle işbirliği içerisinde bu eşyaları topladık." dedi.



Veli Aysun Özkan ise sergide, geçmişten miras kalan eşyaların yer aldığını belirterek, "Geçmişte kullanılan el işleri, dantel, tengerek gibi değerli eşya ve kıyafetleri katkı sağlamak amacıyla sınıfımızda sergiliyoruz. Böylelikle geçmişteki hayat şartlarının günümüze göre ne kadar zor olduğunu, şimdi ise her şeyin daha basit olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.