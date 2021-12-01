BURDUR'DA FUTBOLCULARDAN ŞAKİR ÖZSOY'A VEFA

BURDUR (DHA) - BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünirversitesi G.S.K. yönetici ve futbolcular Şakir Özsoy'un mezarını ziyaret ederek Dua etti.

Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup ekiplerinden Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünirversitesi G.S.K. futbolcuları, Isparta'da, 30 Kasım 2007'de Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Türbetepe'de düşen yolcu uçağında yaşamını yitiren Şakir Özsoy'un mezarını ziyaret etti. Burdurlu üniversite öğrencisi Özsoy'un, Burdur asri mezarlığındaki kabrine çiçek bırakan futbolcular dua etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünirversitesi G.S.K. Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Alaeddin Kalkan ile futbolcular Alişan Şimşek, Oğuzhan Mazı ve Alperen Arazlı Şakir Özsoy'un mezara forma bıraktı. Kulüp Başkanı Mustafa Kılınç, "Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Şakir Özsoy kardeşimiz adına babası iş insanı Fettah Özsoy'un üniversitemize yaptırdığı misafirhanede ikamet eden futbolcularımız Şakir Özsoy'un mezarını ziyaret ederek dua etti. Şakir kardeşimizin mekanı cennet olsun, bu vesileyle İş İnsanı Fettah Özsoy'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Alaeddin Kalkan ise Şakir Özsoy adına babası Fettah Özsoy'un üniversiteye kazandırdığı misafirhanede kalan öğrencilerin, sporcuların eğitimine ve spor yaşamını başarıyla sürdürdüğünü anlattı.

Futbolculardan Alişan Şimşek de şunları söyledi:

"30 Kasım 2007'de elim bir uçak kazasında vefat eden Şakir Özsoy'un mezarına geldik. Bizler üniversiteli gençler olarak, Şakir Özsoy adına yaptırılan misafirhanede ikemat ediyoruz. Sporumuzu yapıyoruz. Bugün mezarına gelerek hem dua ettik hem de bu vesileyle babasına teşekkür etmek istedik. Mekanı cennet olsun."