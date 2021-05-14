Burdur'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Burdur'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Burdur'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Burdur'da Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, ikindi namazının ardından avluda toplandı.

İsrail aleyhinde sloganlar atan Türk ve Filistin bayrakları ile Kudüs pankartları taşıyan grup, Gazze'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Burdur Şube Başkanı İbrahim Gün, terörist İsrail'in saldırılarına karşı binlerce Filistinlinin kanlarıyla ve canlarıyla Mescid-i Aksa'yı savunduğunu söyledi.

Filistinlilerin kadın erkek, genç yaşlı bombalara göğüslerini siper ettiklerini aktaran Gün, İsrail'in sistemli şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam ettiğini vurguladı.

Müslümanları birlik olmaya davet eden Gün, "Müslümanların ve tüm mazlumların birlikteliği inşallah Siyonist İsrail'in ve işgallerinin sonunu getirecektir. Şunu herkes bilmeli ki Siyonizm tüm insanlığa yöneltilmiş bir tehdittir. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir." ifadesini kullandı.

Grup, Gazze ve Kudüs'te şehit olanlar için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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