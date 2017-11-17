Burdur'da Fetö/pdy Soruşturmaları

Burdur, Bucak ilçesi ve Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



10 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda farklı adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alınmıştı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan 2 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde bugüne kadar 205 dosyadan 235 şüpheli hakkında kamu davası açmıştı. 378 dosya hakkında ise soruşturmalar sürüyor.