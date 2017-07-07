Burdur'da Fetö/pdy Operasyonu

BURDUR'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 20 kişiden 17'si gözaltına alındı.



Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenenlere yönelik 'Şehit Akif Altay' adıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Burdur