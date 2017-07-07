Burdur'da Fetö/pdy Operasyonu
Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 20 kişiden 17'si gözaltına alındı.
Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 20 kişiden 17'si gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenenlere yönelik "Şehit Akif Altay" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan 17'si gözaltına alındı.