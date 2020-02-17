Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
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Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Burdur'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele ve mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

17.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:46
Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele ve mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada Burdur, Balıkesir, Antalya, Ankara ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda F.E.Ö., Ö.U., Ö.G., U.I., F.T.Ç. ve M.G. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan F.E.Ö., Ö.U., Ö.G., U.I., F.T.Ç. sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.G. isimli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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