Burdur'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
FETÖ'den Burdur merkezli Antalya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
FETÖ'den Burdur merkezli Antalya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2'si muvazzaf asker, 3'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün haberleşme sistemi olarak kullandığı ankesörlü/sabit hatlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen 2'si muvazzaf asker, 3'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı.
Şahıslar Burdur merkezli, Antalya ve Şanlıurfa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR