Burdur'da FETÖ operasyonu Burdur'da FETÖ üyesi olduğu tespit edilen ve örgütü ayakta tutma, üyeleri ile ailelerine maddi ve manevi yardımda bulunma suçlarından yakalanan 3 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Burdur'da FETÖ üyesi olduğu tespit edilen ve örgütü ayakta tutma, üyeleri ile ailelerine maddi ve manevi yardımda bulunma suçlarından yakalanan 3 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele ve mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar, kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalarda FETÖ/PDY Terör örgütüne bağlılığını devam ettirme, örgütü ayakta tutma, üyeleri ile ailelerine maddi ve manevi yardımda bulunma amacıyla güncel bir yapılanma içerisinde bulundukları tespit edilen S.B., A.P. ve M.Ö. isimli şüpheli şahıslar Burdur İli Yeşilova İlçesinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç şüpheli şahıs yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA