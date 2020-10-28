Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

28.10.2020 14:55 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:00
Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

BURDUR merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı, 7'si ise etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı.

BURDUR merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı, 7'si ise etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar sonucunda Burdur, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Isparta'da düzenlenen operasyonlarda ankesörlü telefonla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 3'ü aktif görevde astsubay 8 kişi, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aktif görevdeki bir astsubay tutuklanırken, diğer 7 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol kararıyla serbest kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Aslı Enver Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Falcao Podolski Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 15:05:43. #1.14#
title