Burdur' da FETÖ'nün emniyetin sözde mahrem sorumlusu tutuklandı
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Burdur' da FETÖ'nün emniyetin sözde mahrem sorumlusu tutuklandı

BURDUR (İHA) – Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü mahrem yapı sorumlusu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ali Dinçer tutuklandı.

Burdur' da FETÖ'nün emniyetin sözde mahrem sorumlusu tutuklandı
09.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:58

BURDUR (İHA) – Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü mahrem yapı sorumlusu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ali Dinçer tutuklandı.

FETÖ okullarında öğretmenlik yapan emniyetin sözde sorumlusu Ali Dinçer, dün Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Denizli'de yakalanarak, Burdur'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dinçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - BURDUR

Kaynak: İHA

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