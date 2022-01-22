Burdur'da FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

Burdur'da FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) "avukatlardan sorumlu mahrem imam" oldukları iddiasıyla yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı.

BURDUR (AA) - Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) "avukatlardan sorumlu mahrem imam" oldukları iddiasıyla yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kent merkezi, Bucak, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde 10 avukat gözaltına alındı.

Antalya'da ise örgütle iltisaklı eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmış, "avukatlardan sorumlu mahrem imam" oldukları öne sürülen karı koca 2 şüpheli yakalanarak Burdur'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 12 şüpheliden 6 avukat, savcılıktaki sorgunun ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlıdan, eski öğretmenler Kemal M. ve Fatma M. tutuklandı. Diğer 4 avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Mahrem, Burdur, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title