Burdur'da FETÖ'den 4 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da FETÖ'den 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Burdur'da FETÖ'den 4 tutuklama

Burdur'da farklı tarihlerde gözaltına alınan 15 FETÖ\PDY şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da farklı tarihlerde gözaltına alınan 15 FETÖ\PDY şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 15 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Hakkında işlem yapılan 3 şahıstan 2'si çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama emri bulunan firari 2 şahıs da yakalanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 10 şahıs, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu Açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu Açıklaması

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye mektup

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye mektup
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title