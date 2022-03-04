Burdur'da evden altın ve para çalan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Burdur'da evden altın ve para çalan 3 zanlı tutuklandı

AA, Bilal Altıok - Güncel
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Burdur'da evden altın ve para çalan 3 zanlı tutuklandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evden altın ve para çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

GÖLHİSAR, BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evden altın ve para çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 59 çeyrek altın ve 2 altın kolye ile 7 bin lira çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler H.Ş, İ.K. ve V.E. operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde çalınan ziynet eşyalarından 43 çeyrek altın ve 2 altın kolye ile 3 bin 925 lira bulundu.

Altınlar ve para sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burdur'da evden altın ve para çalan 3 zanlı tutuklandı

Burdur'da evden altın ve para çalan 3 zanlı tutuklandı

AA / Bilal Altıok - Güncel

Münir Karaloğlu, Gölhisar, Burdur, Altın, Güncel, Haberler

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