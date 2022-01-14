Burdur'da evde ölü bulunan minik Ayşenur'un cenazesi teslim alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da evde ölü bulunan minik Ayşenur'un cenazesi teslim alındı

Burdur'da evde ölü bulunan minik Ayşenur'un cenazesi teslim alındı
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki Ayşenur K'nin cenazesi, biyolojik babası olduğunu öne süren E.K'ye teslim edildi.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki Ayşenur K'nin cenazesi, biyolojik babası olduğunu öne süren E.K'ye teslim edildi.

E.K, Burdur Devlet Hastanesi morgundan savcılığın izniyle teslim aldığı çocuğun naaşına sarılıp gözyaşı döktü.

E.K. ve yakınları, olaya tepki göstererek çocuğun anneannesini suçladı.

Minik Ayşenur'un cenazesi, Konya'nın Akşehir ilçesinde yarın toprağa verilecek.

E.K, morg önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet korumasındaki oğlunu yanına almak istediğini söyledi.

Cemil Mahallesi'ndeki müstakil evde 12 Ocak'ta Ayşenur K'nin ölü bulunmasına ilişkin annesi K.K. ile dayısı olduğu belirtilen H.T.Ç. gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklanmıştı. Nüfusta Ayşenur'un babasının, anneannesinin sonradan evlendiği eşi E.K. olarak kaydedilmiş bulunması nedeniyle çocuğun annesi K.K'den, E.K'den ve biyolojik babası olduğunu öne süren E.K'den DNA örnekleri istenmişti.

Hemşirelik öğrencisi Melike, sevgilisinin kaldığı pansiyonun balkonundan düşüp öldü (2)

Hemşirelik öğrencisi Melike, sevgilisinin kaldığı pansiyonun balkonundan düşüp öldü (2)

 Darp sonucu ölen 3 yaşındaki Ayşenur'un cenazesini alan olmadı! Öz babası isyan etti

Darp sonucu ölen 3 yaşındaki Ayşenur'un cenazesini alan olmadı! Öz babası isyan etti

 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Anne ve dayı gözaltına alındı

3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Anne ve dayı gözaltına alındı

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title