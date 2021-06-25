Dairede çıkan yangında biri 9 aylık bebek, 8 kişi dumandan etkilendi

BURDUR'da 4 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangında, biri 9 aylık bebek, 8 kişi dumandan etkilendi.

BURDUR'da 4 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangında, biri 9 aylık bebek, 8 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi zarar oluştu.

Aydınlıkevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'nda, 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da binadakileri tahliye etti. Bu esnada devriye gezen bir polis memuru da ekiplere yardımcı oldu. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen biri 9 aylık bebek, 4'ü çocuk, biri polis memuru 8 kişiye, olay yerindeki sağlık ekibi müdahale etti.Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "Ekibimiz olay yerine geldiğinde üçüncü kattan yoğun duman geliyordu. Bir ekibimiz müdahale etti. Diğer 5 arkadaşımız binadan biri bebek, biri görme engelli vatandaşımız olmak üzere 7 kişinin tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Bu tür üzücü olaylar yaşanmaması için evlerde mutlaka ilk yardım, yangın güvenlik tedbirlerini almamız gerekiyor. Yangında mağdur olan aileye geçmiş olsun. Yangının çıkış nedeni belli değil. Arkadaşlarımızın incelemesi sonucu belli olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan