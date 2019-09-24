Burdur'da ev yangını
Burdur'da ev yangınıBurdur'da sabah saatlerinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Burdur'da ev yangını
Burdur'da sabah saatlerinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Değirmenler Mahallesi Erkazancı Sokak'taki Önder Aşık'a ait evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Burdur Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Vatandaşlar da hortumla alevlere su tutarak itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı.