Burdur'da ev yangını

Burdur'da ev yangını

Burdur'da ev yangınıBurdur'da sabah saatlerinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

24.09.2019 13:30
Burdur'da ev yangını

Burdur'da ev yangını

Burdur'da sabah saatlerinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Değirmenler Mahallesi Erkazancı Sokak'taki Önder Aşık'a ait evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Burdur Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar da hortumla alevlere su tutarak itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı.

Kaynak: DHA
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