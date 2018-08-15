Burdur'da Ev Yangını

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde çıkan ve yanındaki 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Salda köyünde, eski tüplü televizyonları biriktiren ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Sefer T'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki iki eve daha sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına Burdur, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni belediyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti. Köylüler de suyu biten itfaiye araçlarına kovalarla su taşıyarak çalışmalara destek oldu.

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın sonucunda 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.