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BURDUR'DA ESNAFIN DA KAR KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURDUR'DA ESNAFIN DA KAR KEYFİ

BURDUR'da Uzun Çarşı'daki esnaf kar yağışının ardından kardan adam yapıp, naylona oturarak yolda kaymanın keyfini yaşadı.

BURDUR (DHA) - BURDUR'da Uzun Çarşı'daki esnaf kar yağışının ardından kardan adam yapıp, naylona oturarak yolda kaymanın keyfini yaşadı.

Burdur'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Uzun Çarşı'daki esnaf kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Esnaf naylonların üzerine oturarak yolda kaydı. İşyerlerinin bulunduğu sokakta esnaf kardan adam yaptı.

Burdur Belediyesi de kentteki yollarda kar temizliği çalışması gerçekleştirdi.

BURDUR'DA ESNAFIN DA KAR KEYFİ

BURDUR'DA ESNAFIN DA KAR KEYFİ

BURDUR'DA ESNAFIN DA KAR KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Burdur, Esnaf, kar, Güncel, Haber

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