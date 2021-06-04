Burdur'da eşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan kocaya 7 yıl 6 ay hapis
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Burdur'da eşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan kocaya 7 yıl 6 ay hapis

Burdur'da eşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan kocaya 7 yıl 6 ay hapis
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da eşinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Burdur'da eşinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık M.E. (44) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Taraf avukatları ile sanık ve hayatını kaybeden Gül Efe'nin yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık M.E, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, yaralama ve öldürme kastının bulunmadığını, eşinin elinden telefonu almak istediğinde meydana gelen bir olay olduğunu anlattı.

Gül Efe'nin annesi Habibe ile babası İbrahim Efe ise kızlarının planlanarak öldürüldüğünü ileri sürerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan ceza almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurulan sanığın tahliyesine hükmedildi.

Karar sonrası mahkeme salonunun çıkışında taraflar arasında arbede yaşandı, polis ekipleri tarafları ayırdı.

Burdur'da 2019'un Aralık ayında 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Gül Efe evinde başına aldığı darbe sonucu hastanede hayatını kaybetmiş, kadının gözaltına alınan eşi M.E. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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