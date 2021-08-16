Burdur'da engelli Rabia, 10 gündür kayıp
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Burdur'da engelli Rabia, 10 gündür kayıp

Burdur'da engelli Rabia, 10 gündür kayıp
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR'un Tefenni ilçesinde, dedesi ve babaannesi ile yaşayan, yüzde 25 engelli Rabia Büyüktosun'dan (18) 10 gündür haber alınamıyor.

BURDUR'un Tefenni ilçesinde, dedesi ve babaannesi ile yaşayan, yüzde 25 engelli Rabia Büyüktosun'dan (18) 10 gündür haber alınamıyor. 

Tefenni'de dedesi ve babaannesi ile beraber yaşayan, yüzde 25 engelli Rabia Büyüktosun, 10 gün önce evden "Dolaşmaya gidiyorum" diyerek ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. En son Antalya'da görüldüğü belirtilen Büyüktosun'a ulaşamayan yakınları, polise başvurdu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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