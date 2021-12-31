Burdur'da emniyet, sağlık ve itfaiye personeli yeni yılı görev başında karşıladı

BURDUR (AA) - Burdur'da güvenlik güçleri, itfaiye çalışanları ve sağlık personeli yeni yıla görev başında girdi.

Burdur merkez 1 Nolu istasyonda görevli 112 Acil Servis görevlileri, sağlık nöbetinde 2022'yi karşıladı.

İstasyonda telsiz başında görev yapan sağlık personelinden doktor Adem Bektaşoğlu, gazetecilere, her zaman olduğu gibi yeni yılda da görevlerinin başında olduklarını belirtti.

Türk milletinin yeni yılını kutlayan Bektaşoğlu, "İnşallah daha sağlıklı, daha güzel günlerde bir arada oluruz. Geçen yılın tüm sıkıntı ve dertlerinden kurtulmuş olarak yeni yılı geçiririz." dedi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de 2021'in son saatlerini aileleri yerine arkadaşlarıyla komuta merkezinde geçirdi.

İtfaiye araçlarını olası yangın ihbarına hazırlayan ve bakımlarını tamamlayan itfaiyeciler, görevlerinin başında hazır bulundu.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, vatandaşın can ve mal güvenliği için görevde olduklarını dile getirerek, "7 gün 24 saat vatandaşımızın yanındayız. 2022'nin tüm güzelliklerle gelmesi dileğiyle halkımızın yeni yılını kutluyoruz." diye konuştu.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Atatürk Caddesi'nde uygulama yaparak yeni yıla girdi. Sürücülere alkol kontrolü yapan ekipler, vatandaşları emniyet kemeri ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Polis ekipleri de kenttin işlek noktalarında asayiş uygulaması yaptı.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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