Burdur'da elektrik kesintisi

04.09.2019 16:44

Burdur'da, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım Burdur Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tedarik sürekliliğini sağlayabilmek adına bakım ve onarım çalışması nedeni ile planlı enerji kesintisi uygulanacak.

Enerji kesintisinden, 1 - 6 Eylül Cuma günü 10.00 ile 13.00 saatleri arasında, Yeşilova ilçesine bağlı Horoz, Karaköy köyleri ve Güney köyündeki tarımsal sulama aboneleri, 2 - 8 Eylül Pazar günü ise 09.30 ile 15.30 saatleri arasında ilçenin Başkuyu ve Çeltek köyleri ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşterileri etkilenecek.

Açıklamada, 5 Eylül 2019 Perşembe günü 09.00 ile 15.00 saatleri ve 06 Eylül 2019 Cuma günü 09.00 ile 12.00 saatleri arasında ise yatırım programı kapsamında

tesis çalışması nedeni ile yapılacak olan enerji kesintisinden Burdur merkeze bağlı Bayındır

köyü, 6 Eylül 2019 Cuma günü 14.00 ile 17.00 saatleri arasında merkeze bağlı Aziziye köyünün okul yanı mevkisi ile 7 Eylül 2019 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında merkeze bağlı Taşkapı köyünün Hizar mevkisinin etkileneceği kaydedildi.

Kaynak: AA