Burdur'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı

Burdur'da elektrik akıma kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

BURDUR (AA) - Burdur'da elektrik akıma kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kayaaltı köyünde enerji nakil hattına bakım yapan elektrik dağıtım şirketinde görevli işçilerden İsmail (20) ile Feyzullah Ünlü (24), vinç sepetindeyken henüz belirlenemeyen nedenle akıma kapıldı.

İsmail Ünlü akımın etkisiyle sepetten yere düştü. 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralı Feyzullah Ünlü ise itfaiye ekiplerince sepetten indirildikten sonra aynı hastaneye kaldırıldı.

Akraba oldukları öğrenilen işçilerden Feyzullah Ünlü'nün, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title