Burdur'da Ekonominin Lokomotifi "Mermer" Sektörü

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Ekinci, 2017'nin 6 aylık döneminde 68 milyon 173 bin 990 dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Bir önceki yıla göre 14,32'lik artış söz konusu. Burdur beji Türkiye'nin mermer ihracatına çok büyük katkılar sağlıyor." dedi.



Ekinci, AA muhabirine, mermer sektörünün Burdur'da çok önemli mesafe aldığını söyledi. Mermerin kent ekonomisinde lokomotif bir rol üstlendiğini belirten Ekinci, Burdur'un diğer illere oranla mermer sektöründe daha fazla ihracat yaptığını ifade etti.



Kentte çıkarılan ve ünü giderek artan Burdur bejinin ihracat rakamlarında önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Ekinci, dünya ülkelerinde kullanılmaya başlanılan taşın marka olmasıyla pazarda çok ciddi alıcılar ve talepler oluşmaya başladığını dile getirdi.



"Çin'den ve başka ülkelerden gelip mermer ocağı sahibi olanlar var"



Burdur beji ocaklarının yabancı yatırımcıları da kente çektiğini anlatan Ekinci, şunları kaydetti:



"Başta Amerika, Arabistan, uzak doğu ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktayız.Türkiye'deki en önemli iş adamlarının yanı sıra Çin'den ve başka ülkelerden gelip mermer ocağı sahibi olanlar var. Buradaki kaynak sadece yerel bazda değil uluslararası bazda işlem görmeye başladı. Bu çeşitlilik mermeri üretme, satma ve teknoloji getirme noktasında ileri safhalara götürecektir. Burdur'un mermer ihracatında son yıllarda artış var. Burdur'da doğal taş mermer ihracatı olarak 2016'nın ilk 6 ayında 59 milyon 635 bin 930 dolarlık ihracat yapmışız. 2017'nin 6 aylık döneminde ise 68 milyon 173 bin 990 dolarlık ihracat yapmışız. Bir önceki yıla göre 14,32'lik bir artış söz konusu."