Burdur'da Ekonominin Lokomotifi "Mermer" Sektörü

Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Ekinci, 2017'nin 6 aylık döneminde 68 milyon 173 bin 990 dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Burdur beji Türkiye'nin mermer ihracatına çok büyük katkılar sağlıyor." dedi