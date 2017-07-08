Burdur'da Ekonominin Lokomotifi "Mermer" Sektörü

Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Ekinci, 2017'nin 6 aylık döneminde 68 milyon 173 bin 990 dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Burdur beji Türkiye'nin mermer ihracatına çok büyük katkılar sağlıyor.

Burdur'da Ekonominin Lokomotifi

Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Ekinci, 2017'nin 6 aylık döneminde 68 milyon 173 bin 990 dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Burdur beji Türkiye'nin mermer ihracatına çok büyük katkılar sağlıyor." dedi

Kaynak: Dunya.com