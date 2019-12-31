Burdur'da eğitime kar engeli

31.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:32

Burdur'da il merkezine bağlı taşımalı eğitim verilen köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle köy yollarındaki ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı, il merkezine bağlı taşımalı eğitim verilen köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, il merkezindeki okullara köylerden taşımalı gelen öğrencilerin de bir gün süreyle izinli sayılmasına karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA