Burdur'da eğitime bir günlük kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da eğitime bir günlük kar engeli

Burdur'da eğitime bir günlük kar engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Burdur'da kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.

BURDUR (İHA) - - Burdur'da kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime ara vermesine karar verdi. Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre 19.01.2022 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; İl Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan (anne veya babadan biri) kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

(Fadıl Kösedağ/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hıfzıssıhha Kurulu, Meteoroloji, Burdur, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title