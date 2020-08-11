Burdur'da ebabil kuşunun yardımına muhtar eşi koştu Burdur'da ebabil kuşunun yardımına muhtar eşi koştu Burdur'un Bucak ilçesinde araç trafiğinin içine düşen ebabil kuşunun tedavisini muhtar eşi yaptırdı.

Burdur'da ebabil kuşunun yardımına muhtar eşi koştu

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde araç trafiğinin içine düşen ebabil kuşunun tedavisini muhtar eşi yaptırdı.

Bucak ilçesinde sabah saatlerinde, Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde yolun ortasına kuş düştü. Oğuzhan Mahalle Muhtarı Yaşar Çeltikçi'nin eşi Fatih Çeltikçi de trafiği durdurarak uçamayan kuşu yoldan aldı. İş yerine getirdiği kuşun yarası olup olmadığına bakan Çeltikçi, böyle bir kuşu daha önce hiç görmediğini fark etti. Muhtar ve eşi kısa bir araştırmadan sonra yola düşen kuşun Ebabil kuşu olduğunu tespit etti. Yetkili yerlere haber veren Muhtar Çeltikçi, daha sonra tedavisini yaptırmak üzere veterinere götürdü. Buradaki tedavisinin ardından kuşun yaralı olmadığını uçabileceği bilgisi alan muhtar Çeltikçi, Bucak Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan parka çıkarak, Ebabil kuşunu doğaya geri bıraktı.

Yaşar Çeltikçi, "Dükkandaki eşyaları dışarıya çıkarırken kuşu görmüş. Araçları durdurmuş kuşu almış. Ebabil kuşu olduğunu öğrendik. Yetkilileri aradım. Herhangi bir yarası yoksa, yüksekten uçurulabileceğini söyledi" dedi.

Kuşu uçuracaklarını söyleyen Çeltikçi, uçuramadıkları esnada Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine vereceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA