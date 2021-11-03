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Burdur'da durdurulan araçtan 100 adet tarihi eser çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Burdur'da durdurulan araçtan 100 adet tarihi eser çıktı

Burdur'da jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları araç içerisinde yaptıkları aramada 100 adet tarihi eser ele geçirdi.

BURDUR (İHA) - Burdur'da jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları araç içerisinde yaptıkları aramada 100 adet tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Araç içerisindeki 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, A.T. ve V.S. isimli şahısların elinde bulunan tarihi eserleri satacağı yönünde ihbar alındı. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Burdur - Karamanlı yolu güzergahında şahısların içerisinde bulundukları aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisinde A.T. ve V.S.'nin üzerlerinde yapılan arama sonucunda, 13 adet obje 87 adet sikke olmak üzere toplam 100 adet tarihi eser niteliğinde eser ele geçirildi. Tefenni Cumhuriyet Savcısının kararı ile ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi. A.T. ve V.S., ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

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