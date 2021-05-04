Burdur'da duraklar köpüklü su ile yıkandı
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Burdur'da duraklar köpüklü su ile yıkandı

Burdur'da duraklar köpüklü su ile yıkandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsle mücadele kapsamında tam kapanmayı fırsat bilen Buurdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler otobüs duraklarını köpüklü su ile yıkayarak hijyen standartlarına uygun hale getirdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında tam kapanmayı fırsat bilen Buurdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler otobüs duraklarını köpüklü su ile yıkayarak hijyen standartlarına uygun hale getirdi.

Burdur Belediyesi Korona virüsle mücadele kapsamında durakları yıkayarak dezenfekte etmeye devam ediyor. Tam kapanmanın olduğu günlerde Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yolcu yoğunluğunun yaşandığı duraklar en ince ayrıntısına kadar yıkanıyor ve hijyen standartlarına uygun hale getiriliyor.

Konuyla ilgili yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gereken önlemleri almaya devam edeceğiz. Temizlik Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz duraklarımızı en ince ayrıntısına kadar yıkadılar ve hijyen standartlarına uygun hale getirdiler. Bu çalışmaları gerçekleştirirken çevre ve halk sağlığına azami ölçüde dikkat ediyoruz bunun için ekiplerimiz tüm önlemleri alıyorlar. Hep birlikte mücadeleyi sürdürerek yeni normalleşme sürecinde sosyal hayata geçeceğiz" dedi. - BURDUR

Burdur'da duraklar köpüklü su ile yıkandı
Burdur'da duraklar köpüklü su ile yıkandı
Burdur'da duraklar köpüklü su ile yıkandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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