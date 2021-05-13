BURDUR'DA DÜNYA GÖÇMEN KUŞLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

DÜNYA Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla düzenlenen kuş gözlem etkinliğinde Burdur, 144 tür ile Samsun ve Kayseri'nin ardından Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı.

DÜNYA Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla düzenlenen kuş gözlem etkinliğinde Burdur, 144 tür ile Samsun ve Kayseri'nin ardından Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı.

Burdur'da Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla Yarışlı Gölü, Yazır Gölü, Karataş Gölü, Bayındır Gölü, Soğanlı Sazlığı, Yeşilova Kayak Merkezi bölgesi ve Kemer Göleti'nde kuş gözlem etkinliği yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, her yıl mayıs ayının ikinci hafta sonunun Dünya Göçmen Kuşlar Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, bu yılın temasının 'Bir kuş gibi şarkı söyle, uç ve yüksel' olduğunu belirtti. Temel, "Dünyanın en büyük kuş gözlem ağı olan ebird.org bu günü BIG DAY (Büyük gün) ismi ile tüm gözlemcilerin katılabileceği büyük bir etkinlikle kutluyor. Tüm dünyada kuş gözlemciler 8 Mayıs 2021 günü pandemi şartları altında, ülkemizde ise tam kapanma döneminde çevrelerindeki kuşları gözlemledi. Kayıtlarını ebird.org adresine yükleyerek katkıda bulundu. Bu yıl dünya genelinde 191 ülkede 133 bin 71 gözlemde 7 bin 232 kuş türü gözlemlendi. Türkiye dünya sıralamasında 194 gözlem ve 289 kuş türü ile 31'inci sırada yer aldı" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün de bu gün kapsamında kuş gözlem etkinliğine katıldığını kaydeden Temel, "Şube Müdürü Tamer Yılmaz ve kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan'ın 16 saat süren Burdur geneli kuş gözleminde 144 kuş türü gözlemlenerek Türkiye genelinde Samsun ve Kayseri illerinin ardından üçüncü olundu. Bu aynı zamanda Burdur için bir günde gözlemlenen en fazla kuş türü sayısı oldu. İlk 10 il ise Samsun, Kayseri, Burdur, Denizli, Kars, Ankara, Iğdır, Aydın, Antalya ve İstanbul olmuştur. Tam kapanma döneminde kısıtlı alanlarda yapılan gözlemlerde bu sayıya ulaşılması kuşlara ve doğaya ilginin arttığını göstermektedir. Gelecek kuş gözlem gününde çok daha yoğun katılım ve daha fazla kuşun görülmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı