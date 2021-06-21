Burdur'da dolu yağışı
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Burdur'da dolu yağışı

Burdur'da dolu yağışı
Demirören Haber Ajansı / Sadun Kılıç - Haberler | Güncel

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Yerde dolu birikintileri oluşurken, taşkınların yaşandığı ilçede tarım arazileri ve meyve bahçelerinde de zarar oluştu.

Ağlasun'da öğleden sonra dolu yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşık 20 dakika süren yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar yağışını andıran görüntüler oluştu. Dolu taneleri yerde birikirken, birçok noktada da taşkınlar yaşandı. Bölgedeki tarım arazilerinin su altında kaldığı, meyve ağaçlarının ise zarar gördüğü öğrenildi. İlçedeki bazı evlerde de su baskınlarının yaşandığı belirtildi.


Burdur'da dolu yağışı
Burdur'da dolu yağışı
Burdur'da dolu yağışı
Burdur'da dolu yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sadun Kılıç

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