Burdur'da doğaseverler kar yağışını fırsata çevirdi

31.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:54

Burdur'un Karamanlı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla Eşeler Yaylası beyaza büründü. Karla kaplanan ormandaki ağaçlar ve bitkiler görsel şölen oluşturdu.

Kar yağışını fırsata çeviren bir grup doğaseverler yaylaya yürüyüş düzenleyerek, manzaranın keyfini yaşadı. Kulübelerinde yemek yiyip çay içen vatandaşlar, müzikle eğlendi. Bol bol fotoğraf çeken grup, bölgeyi drone ile havadan görüntüledi.

Doğasever Nedim Çiftçi, AA muhabirine, yaz, kış ilçenin doğal güzellikler sunduğunu ifade etti. Yaylanın 2 bin 254 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmandıklarını vurgulayan Çiftçi, Eşeler Yaylası'nın turizm için de önemli olduğunu belirtti.

Kar yağışını fırsata çevirdiklerini belirten Çiftçi, "Sabahın erken saatlerinde yaylaya çıktık. Bölgede birkaç yıldır kuraklık vardı. Kar yağışı bizi mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA