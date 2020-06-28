Burdur'da doğal hayatı anlatan merkezdeki heykellere maske takıldı
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Burdur'da doğal hayatı anlatan merkezdeki heykellere maske takıldı

Burdur'da doğal hayatı anlatan Lisinia Doğa Merkezi'ndeki heykellere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla maske giydirildi.

Burdur'da doğal hayatı anlatan merkezdeki heykellere maske takıldı
28.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:28

Burdur'da doğal hayatı anlatan Lisinia Doğa Merkezi'ndeki heykellere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla maske giydirildi.

Karakent köyünde bulunan ve Kovid-19'la mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle yeniden ziyaretçilere açılan Lisinia Doğa Merkezi'nde sergilenen atık odun parçalarından yapılmış heykellere maske takıldı.

Merkezin kurucusu Öztürk Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyarete açıldıkları günden itibaren, alandaki ilgi çeken insan, Burdur Sırtlanı, vaşak ve kartal heykellerine maske giydirdiklerini söyledi.

Maske takmanın önemine ve zorunluluğuna dikkati çekmek istediklerini ifade eden Sarıca, ziyaretçileri de ateş ölçümünden sonra maskeli olarak içeri aldıklarını kaydetti.

Sosyal mesafenin korunması için alandaki salon sayılarını artırdıklarını belirten Sarıca, "Ziyaretçilere, 'doğal bir alanda heykeller bile maske takıyorsa insan olarak sağlığımızı ve geleceğimizi düşünüyorsak mutlaka maske takmak zorundayız' düşüncesini vermeye çalışıyoruz." dedi.

Merkez hakkında da bilgi veren Sarıca, Lisinia'da doğal hayatı anlatan çok sayıda öge bulunduğunu dile getirdi.

Ziyaretçilere bilgilendirme panoları, heykeller, resimler ve yaban hayvanlarıyla doğal hayatı anlattıklarını aktaran Sarıca, "Geçen yıl 400 bine yakın ziyaretçi ağırladık. Bu yıl Kovid-19'dan dolayı bu sayıya ulaşacağımızı düşünmüyorum, zaten aşırı bir yoğunluk olsun istemiyoruz. Yoğunluk oluşturmayacak şekilde belli aralıklarla sayı sınırlamasıyla insanları alanımıza kabul ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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