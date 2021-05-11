Burdur'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burdur'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Burdur'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Isparta-Burdur kara yolunda ilerleyen Nevzat Onsekiz (57) idaresindeki 32 DJ 250 plakalı beton mikseri, Çevre Yolu Bulvarı Antalya kavşağı yakınında devrildi.

Yol kenarındaki elektrik direği ve ağaçlara çarparak durabilen beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.

Yaralanan sürücü, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Aykut Erdoğdu Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Özcan Deniz Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burdur'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 14:17:43. #1.14#

title