Burdur'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Burdur'da beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Isparta-Burdur kara yolunda ilerleyen Nevzat Onsekiz (57) idaresindeki 32 DJ 250 plakalı beton mikseri, Çevre Yolu Bulvarı Antalya kavşağı yakınında devrildi.
Yol kenarındaki elektrik direği ve ağaçlara çarparak durabilen beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.
Yaralanan sürücü, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok